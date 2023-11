Sul piccolo schermo. In diretta su Dazn il match di Civitanova in programma stasera

A poche ore dalla partenza della Champions, ecco la notizia che sarà Dazn a trasmettere le gare sia al maschile che al femminile. L’emittente che opera in streaming ha annunciato infatti l’acquisizione in esclusiva grazie all’accordo concluso con Infront, detentore dei diritti Cev. Oltre ad avere l’esclusiva per la Champions, Dazn mostrerà anche le migliori partite di Cev Cup e della Challenge Cup. La nuova partnership verrà inaugurata stasera da Piacenza contro l’Halkbank Ankara (che ha estromesso la Lube nei quarti dell’ultima edizione) e proprio da Civitanova contro i rumeni dell’Arcada Galati. L’altra italiana, Trento, debutterà invece domani contro Lubiana. La prima fase a gironi prevede 5 gruppi da 4 squadre. Si qualificano ai quarti le prime di ogni raggruppamento, mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare per raggiungere i team già ai quarti.

an. sc.