SUL PICCOLO SCHErMO. In streaming su Dazn il match in Emilia. Il 16 febbraio diretta Rai contro la Gioiella Prisma

L’ennesima sfida del super classico contro Modena si giocherà nel canonico orario delle 18 e, oltre alla diretta su VolleyballWorld (Vbtv), i tifosi potranno seguire il match anche in streaming su Dazn. Quando restano 4 turni alla fine della regular season (5 per Civitanova che il 20/2 recupera la partita di Padova), già è sicuro che almeno un’altra gara di Balaso e compagni verrà trasmessa in chiaro. Accadrà domenica 16 febbraio contro Taranto. Proprio ieri la Lega Pallavolo Serie A ha comunicato che il confronto interno contro la Gioiella Prisma, inizialmente in programma alle 18, è stato posticipato alle 20.30 di domenica 16 febbraio appunto con diretta grazie a Rai Sport e Vbtv. La nona giornata di campionato seguirà di tre giorni l’andata di semifinale di Challenge Cup contro i turchi del Sk Ankara, appuntamento giovedì 13 febbraio all’Eurosuole Forum ore 20.30.

an. sc.