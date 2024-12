SUL TETTO DEL MONDO. Il Sada ha centrato la quinta vittoria

La vittoria del Sada ha regalato al club brasiliano il 5° titolo iridato, raggiunta proprio l’Itas che guidava questa speciale e invidiata graduatoria. Non sorprende pertanto che ben quattro atleti premiati nel sestetto ideale della manifestazione siano del team di Belo Horizonte, mentre non è stato votato alcun elemento della Cucine Lube Civitanova. In dettaglio MVP della rassegna di Uberlandia è stato eletto Wallace de Souza. L’eterno (37 anni) verdeoro è stato anche indicato come miglior opposto. Gli altri tre giocatori del Sada sono Matheus Silva come miglior palleggiatore, Lucas Saatkamp miglior centrale e Elias Alexandre come libero top. Premiato giustamente Alessandro Michieletto come miglior schiacciatore assieme ad Alireza Abdolhamidi, martello degli iraniani del Foolad Sirjan Iranian. Infine l’altro centrale che più è piaciuto, un po’ a sorpresa, è il giovane Marco Pellacani, ventenne dell’Itas che sta sostituendo Kozamernik.

an. sc.