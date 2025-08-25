Sulla Nazionale la tegola Lavia. Per Bottolo un posto da titolare

Il fine settimana pallavolistico è stato scosso dalla notizia della frattura alla mano destra subita da Daniele Lavia. La caduta accidentale in allenamento con la Nazionale ha causato una frattura scomposta pluriframmentaria, con associate lesioni tendinee, sia del quarto che del quinto dito della mano destra. Ciò ha reso necessario l’operazione d’urgenza. Per l’Italia è una brutta tegola in previsione dei Mondiali, che si disputeranno dal 12 al 28 settembre: il ct De Giorgi, infatti, dovrà fare a meno dello schiacciatore titolare, un giocatore di equilibrio, un vincente. Non è giusto e non è bello sfruttare le sventure altrui, ma a questo punto è evidente come l’infortunio di Lavia sembri spalancare il posto in sestetto a Mattia Bottolo.

De Giorgi dovrà chiamare un altro schiacciatore-ricevitore per completare il reparto e forse andrà su Sani, tuttavia se Michieletto è la stella indiscussa e inamovibile e Porro l’interessante baby, proprio Bottolo diventerà l’altro titolare. Da anni, Mattia fa parte del gruppo azzurro, ma tendenzialmente è stato riserva del duo trentino, adesso a venticinque anni potrebbe invece vivere la manifestazione iridata da protagonista assoluto.

La sua grande occasione. E comunque meritata. Anche se siamo all’alba della nuova stagione agonistica, per l’atleta nato a Bassano del Grappa sarebbe infatti il coronamento di una annata stupenda. Mesi che, con la fiducia datagli da coach Medei alla Lube e il lavoro quotidiano in palestra soprattutto sulla ricezione (dove ha eliminato le incertezze e ora è quasi uno specialista), lo hanno visto progredire issandosi a trascinatore, spettacolare nella serie playoff contro Perugia, addirittura sette ace in gara5 al PalaBarton. In Nazionale – va ricordato – Bottolo ha altri due compagni con la maglia della Lube, come il fenomenale libero Balaso e l’emergente centrale Gargiulo.

Sette degli altri, più alcuni giovani del vivaio, sono invece a Civitanova, dove da giovedì è iniziato il ritiro pre-campionato. La squadra ieri ha goduto di una giornata di riposo e oggi riprenderà ad allenarsi e a sudare. Sempre oggi, infine, riaprirà il botteghino dell’Eurosuole Forum e pertanto i tifosi che non sono particolarmente avvezzi alle procedure online, potranno recarsi al palazzetto per sottoscrivere l’abbonamento. Infine, una pillola di mercato che riguarda Milano, tra le rivali dei vice campioni d’Italia al torneo di Jesi della metà di ottobre. La società lombarda avrebbe ingaggiato Nemanja Mašulovic, centrale della nazionale serba, già in Italia (a Catania) due anni fa.