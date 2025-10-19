Supercoppa a Milano: è storia. Numia da impazzire, Conegliano ko

Prima storica Supercoppa per la Numia Vero Volley Milano che s’impone al tie break, al termine di una partita dalle mille emozioni, sulla Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Interotta l’egemonia delle campionesse di tutto, trionfatrici delle ultime sette edizioni. In un PalaTrieste sold out (6.708 spettatori) le pantere venete sono partite meglio dando l’impressione anche di poter portare a casa facilmente l’ennesimo titolo. Ma dopo un primo set da dimenticare in attacco, le ragazze del Consorzio hanno iniziato a giocare. Paola Egonu ha ovviamente dato il suo contributo, ma tutta la squadra è salita di colpi, trovando anche e soprattutto linfa importante dalla panchina, con Emma Cagnin bravissima nel farsi trovare pronta nel momento più delicato. Neanche il quarto set perso per colpa di un prevedibile calo, in questo momento ancora iniziale della stagione, ha fatto crollare le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini. Anche se nel tie-break è stato praticamente un assolo di Paola Egonu. La neo capitana, eletta dopo l’addio di Alessia Orro (volata in Turchia, al pari di Myriam Sylla), si è caricata la squadra sulle spalle e, dopo i primi due palloni messi a terra dall’ex Khalia Lanier, ha messo a segno ben 10 dei suoi 30 punti. Conegliano, stanca come si era visto anche nelle prime uscite di campionato, ha provato a riaprire ancora i giochi, ma stavolta non ce l’ha fatta e ha visto così interrompersi la sua striscia di trionfi tra tutte le competizioni in Italia che durava dal 2019.

Milano invece ha così potuto festeggiare il suo primo titolo a livello nazionale (dopo aver messo in bacheca una Challenge Cup e una Coppa Cev). Non sarà uno scudetto e la partita è stata a dir poco pazza ma questo risultato cambia probabilmente tutto anche per quanto riguarda il campionato appena iniziato. Egonu e compagne, date sicuramente al di sotto di Conegliano ma anche almeno alla pari con Novara e Scandicci, da domani torneranno in palestra con la consapevolezza di potersela giocare in una stagione che potrebbe rivelarsi più aperta del previsto. Conegliano, ancora lontana dall’essere la macchina imbattibile della scorsa stagione ma con tutte le armi per poterlo tornare ad essere, aveva invece forse bisogno di una battuta d’arresto per tornare a ruggire davvero.