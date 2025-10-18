Superlega al via da lunedì. Powervolley, Reggers capitano. Piazza perde Rotty per infortunio

"Sarà un bel percorso" garantisce Matteo Piano che, seppur virtualmente, consegna i gradi di capitano dell’Allianz Milano a Ferre Reggers (nella foto). L’opposto eredita il ruolo svolto negli ultimi anni dall’ex centrale (ha salutato la pallavolo giocata). A Milano dalla stagione 2023/24, è una certezza della Superlega e della sua nazionale, tanto da aver fatto penare, al Mondiale 2025, l’Italia campione del mondo. Il belga farà il suo debutto in queste nuove vesti nel match di lunedì sera, prima di campionato, contro la Valsa Group Modena. "Sono convinto che anche lunedì il pubblico potrà assistere a una bella partita – garantisce - combattuta, come è sempre stato contro Modena negli ultimi anni. Mi ricordo bene due anni fa la prima di Superlega: era il mio esordio assoluto in questo campionato. Finì al tie-break, un match sempre in bilico. Mi aspetto una sfida simile. Noi dobbiamo iniziare il percorso e questo incontro con energia, grinta e aggressività. Ormai è il marchio di fabbrica di Allianz Milano, il nostro modo di affrontare ogni partita. Quest’anno abbiamo tanti volti nuovi, ma tutti pronti a combattere ogni settimana. Siamo determinati a mettere in campo tutto quello che abbiamo".

Per un belga in spolvero ce n’è un altro in infermeria. Il compagno di nazionale Seppe Rotty, tra le nuove pedine a disposizione del tecnico, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico a causa di una lussazione acromion claveare, riportata domenica scorsa contro Piacenza, durante la Jesi Volley Cup. Una bella tegola per la squadra lombarda. Nel reparto ci sono comunque a disposizione il nipponico Tatsunori Otsuka, il figlio d’arte Francesco Recine, al rientro in Italia dopo un anno in Giappone e, infine, il giovane Tommaso Ichino. Giuliana Lorenzo