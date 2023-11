SUPErLEGA. Domenica la rivincita per i biancorossi

Una finale infinita, durata ben 153 minuti, non emette comunque sentenze su una stagione appena iniziata. La Supercoppa da sempre è un trofeo che fa storia a parte essendo messo in palio con le formazioni ancora imballate e non rodate, per giunta negli ultimi anni si diceva portasse male dato che, dal 2017 proprio con Perugia, chi se l’aggiudicava poi non riusciva a prendere lo Scudetto. Per la Lube comunque l’occasione della rivincita sarà letteralmente immediata. Sì perché il duello più acceso e avvincente della pallavolo moderna subito domenica vivrà un’ulteriore puntata. Alle 18.30 le due finaliste di Biella si ritroveranno di fronte all’Eurosuole Forum per la terza giornata della regular season di SuperLega. Appuntamento alle 18.30 e per la prima volta in campionato la Lube avrà la diretta su Rai Sport. Ci sono ancora parecchi biglietti, acquistabili al botteghino oggi e domani orario 17-19, oppure sabato 10-12.30 e domenica 10-12 e 16-inizio gara. L’alternativa è online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Il costo dei tagliandi varia da 25 euro (20 ridotto per Under18 e Over65) a 60 euro (48 ridotto).

an. sc.