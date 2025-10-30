Superlega. La Powervolley di scena a Verona. Vuol riscattare l’ultima sconfitta

Inizia il tour de force per la Superlega, che affronta subito il primo turno infrasettimanale del campionato. Oggi alle 20.30, ancora fuori casa, l’Allianz Milano sfida alle 20.30 la Rana Verona, reduce da un inizio di campionato a tutta: seconda in classifica a quota sei punti. La squadra di Fabio Soli, grazie ad alcuni innesti (tra cui il regista Micah Christenson) può candidarsi a essere squadra in corsa per il tricolore. La compagine guidata da coach Roberto Piazza può però contare sul capitano Ferre Reggers, miglior realizzatore del campionato con ben 55 punti, di cui 27 realizzati nel match, poi perso per 3 set a 1, contro Piacenza.

Proprio sul k.o torna Edoardo Caneschi, centrale meneghino: "Arriviamo da una partita in cui credo ci saremmo meritati almeno un punto. Siamo tornati da Piacenza con rammarico e tanta voglia di migliorarci ancora. Andiamo a Verona, contro una squadra davvero tosta, l’unica insieme con Trento a punteggio pieno. Fanno benissimo la fase di battuta e di attacco, mettendo sempre grande pressione. Per affrontare al meglio questa sfida, anche noi dovremo iniziare a forzare dai nove metri e poi gestire la difesa, un aspetto che di solito ci riesce bene, ma che negli ultimi due set di Piacenza non ha funzionato. Di certo mi aspetto un miglioramento da parte nostra e maggiore attenzione". Dopo Verona, inoltre, sarà la volta del derby contro Monza, che ieri ha battuto 3-1 Cuneo (22-25; 25-20; 25-22;27-25). Giuliana Lorenzo