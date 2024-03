Superlega. L’Allianz batte Perugia con il cuore. Agli spareggi la rivale è Piacenza

Ultima di regular season al cardiopalma in Superlega. L’Allianz Milano trascinata dal calore del proprio pubblico vince per 3 a 2 la Sir Susa Vim Perugia. In virtù di questo risultato ma anche per quanto accaduto sugli altri campi i lombardi sfideranno ai playoff Piacenza. I quarti, al meglio delle cinque gare, partono mercoledì sera. Piazza recupera anche Kaziyski, ritornato titolare in campo dopo alcune settimane di stop. I padroni di casa scendono in campo con convinzione e portano a casa il primo set grazie a 6 muri e a una buon apporto di Ishikawa e del solito Loser (due che si dice possano andare proprio a Perugia). Nel secondo è sempre Milano a far la partita ma Perugia rimane aggrappata: si lotta punto a punto e sono i ragazzi di Lorenzetti a vincere ai vantaggi. Gli umbri partono a razzo nel terzo e l’Allianz, smette di esprimere il proprio livello. Perugia va 2 a 1. Milano, con dedizione porta il match al quinto. Al tie break i meneghini chiudono la pratica.

ALLIANZ MILANO - SIR SUSA VIM PERUGIA: 3 -2 (25 – 22; 25 – 27; 17 – 25; 25 – 23; 15 – 13)

Giuliana Lorenzo