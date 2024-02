Superlega. L’Allianz blinda Ferre Reggers. Avanti insieme fino al 2027

In attesa che termini la regular season e inizi la fase playoff, in casa Allianz Milano si pensa già al futuro. Dopo il rinnovo di coach Piazza, ad apporre la propria firma sul prolungamento di contratto è il giovane e talentuoso belga Ferre Reggers. L’opposto rimarrà in maglia menghina fino al 2027. Al suo primo anno a Milano è riusciuto a conquistare la maglia da titolare, superando nelle gerarchie Dirlic e la fiducia dell’allenatore. "Sono davvero eccitato per il futuro – ha detto il classe 2003 - anche se adesso la concentrazione va tutta sulla chiusura della stagione, con tanti impegni importanti ancora da affrontare ad iniziare dalla partita di domenica contro Perugia". Soddisfatto anche il presidente Fusaro che spiega come la società stia lavorando per la prossima stagione: "Una squadra che stupirà ancora una volta per freschezza e agonismo con alcuni giovani inserimenti di livello internazionale. Per alcuni grandi giocatori in questi anni a Milano è stata, e sarà in futuro, una tappa di passaggio verso altre piazze". Giuliana Lorenzo