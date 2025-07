Superlega. L’azzurrino Benacchio è il nuovo centrale dell’Allianz Milano

L’Allianz Milano, per la stagione che verrà, punta sempre di più ai giovani. A confermarlo l’ultimo acquisto del club, il centrale Alessandro Benacchio (nella foto), classe 2007. Il giocatore, di oltre due metri, ha già vestito la maglia azzurra e in queste settimane sta affrontando un collegiale con l’Under 19, in vista del Mondiale che si disputerà in Uzbekistan dal 21 luglio al 3 agosto. Cresciuto a Bassano del Grappa, dove si è formato nel settore giovanile, ha disputato le ultime stagioni con la maglia del Volley Treviso in serie B. Per lui che ha compiuto 18 anni e che deve fare l’ultimo anno di scuola, si tratterà di un bel salto di qualità. "Ho iniziato a giocare presto - racconta - in prima elementare, quindi ormai sono dodici anni che gioco a pallavolo. Mi ha trasmesso questa passione mio padre, anche lui giocava, pur solo a livello amatoriale. Dopo dieci anni a Bassano, due stagioni fa sono passato al Volley Treviso. Lì mi hanno fatto sentire parte del gruppo fin da subito: è stata una bella opportunità per confrontarmi con ragazzi della mia età, ma a un livello tecnico e fisico più alto rispetto a quello che avevo conosciuto prima". Ora freme per mettersi alla prova. "Ho voglia di confrontarmi con atleti che fanno della pallavolo il loro lavoro. Anch’io ho questo obiettivo: vivere di pallavolo".

Giuliana Lorenzo