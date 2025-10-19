SuperLega, le previsioni di Zorzi. "La Lube è favorita sulla Yuasa. Nikolov fuoriclasse già a 22 anni»

Intervento illustre alla vigilia del via della SuperLega. Il Carlino oggi ospita le riflessioni dello "Zorro" nazionale, al secolo Andrea Zorzi. Il 60enne che da giocatore fu opposto d’assoluto livello, membro della generazione di fenomeni in maglia azzurra (e alla Lube dal 1996 al 1998), anche quest’anno sarà conduttore dei programmi "After Hours" e "Palla avvelenata" sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

Zorzi, giorni fa ha dichiarato che nella pallavolo l’Italia è Paese per giovani, corretto?

"Sì perché a differenza di altri sport, il volley ha mostrato un ottimo ricambio generazionale e De Giorgi è stato bravo, quando ha preso la Nazionale dopo le Olimpiadi di Tokyo, a puntare su un gruppo davvero giovane. Sono arrivati non solo trionfi iridati ma anche tante finali".

Pure la Lube da questo punto di vista fa scuola, dal 2022 ha rinunciato agli investimenti faraonici che erano sempre stati una sua caratteristica e dall’anno scorso ha una rosa di giovanissimi.

"La Lube ha avuto l’occhio lungo scegliendo giovani forti. La squadra è esplosa quando si è rinunciato al mix con atleti più esperti perché alle volte in un gruppo di soli giovani c’è più sintonia. L’anno scorso Civitanova è stata la sorpresa e Boninfante una scommessa vinta".

Medei utilizzerà il modulo a 3 schiacciatori, senza un opposto puro: pensa che possa rendere più competitiva la Lube?

"Se hai Nikolov che è fortissimo in vari ruoli, è chiaro che puoi adottare questo schema. Nel recente passato lo ha fatto anche Trento. La Lube ha una batteria di schiacciatori molto forte perché Nikolov viene da un Mondiale stellare a nemmeno 22 anni e Bottolo ha raggiunto una eccezionale solidità. La scelta di questo modulo è pure legata a come sta cambiando il volley, ora c’è molta più tecnica, si perseguono qualità e universalità e gli schiacciatori sono i giocatori più completi. Pertanto non serve come una volta l’opposto potente".

Civitanova domani alle 20.30 esordisce in casa, derby contro Grottazzolina: il suo pronostico?

"La Lube appare favorita, è vero che alla prima possono capitare risultati strani ma quando hai un capitano come Balaso, il giocatore al mondo più concentrato ed attento, non penso che la Lube possa subire scivoloni. Rimane il fatto che ritengo il campionato italiano se non il più forte, il più equilibrato di tutti".

E quale è il suo ranking?

"Vedo Perugia leggermente avanti a tutti perché rispetto a Trento ha operato più conferme ed ha un Russo stra-ritrovato. Non so se la Lube saprà ripetere la scorsa grande annata, ma comunque è lì come valore. Attenzione a Verona, specie se Darlan si ambienterà subito".