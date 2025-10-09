Superlega. Milano verso la prima con nove volti nuovi: "Gruppo già compatto»

L’Allianz Milano, al completo, è finalmente agli ordini di coach Roberto Piazza in vista dell’inizio del campionato di Superlega. Per preparare al meglio il debutto del 20 ottobre (ore 20.00 contro la Valsa Group Modena) la formazione lombarda sta lavorando in ritiro a Scheggino (Umbria). La squadra si sta allenando in vista dell’ultimo test pre-campionato contro la Jesi Volley Cup. Fabio Lini, direttore generale e sportivo di Milano, ha così tracciato il bilancio di questa prima fase: "Siamo una squadra in costruzione, con ben nove volti nuovi. La società ha pensato a un ritiro lontano da Milano per favorire la compattezza del gruppo. Abbiamo già disputato due test match contro Cisterna e ora ci attende la Jesi Volley Cup. Le problematiche sono le stesse per tutti: pochissimo tempo a disposizione per arrivare al livello di gioco più alto possibile, ma il coach e il suo staff stanno lavorando al massimo per accelerare l’inserimento dei giocatori". La vendita dei tagliandi per la prima di campionato è partita e c’è solo un po’ di rammarico: "Dispiace soltanto che la scelta di aprire la SuperLega di lunedì penalizzi tanti appassionati". Giuliana Lorenzo