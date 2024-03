Superlega. Monza chiude la stagione quinta. Ai quarti playoff trova Civitanova

La Mint Vero Volley Monza ha chiuso in bellezza la sua regular season di Superlega. I ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli si sono sbarazzati con un 3-0 della Cisterna Volley (già fuori dai playoff). La formazione del Consorzio è partita forte con il tridente canadese sugli scudi e in particolare con uno Stephen Maar inarrestabile in attacco. Gli ospiti hanno opposto una flebile resistenza e dopo aver accorciato illurosiamente nel secondo set le distanze hanno alzato bandiera bianca in anticipo nel terzo, con Eccheli che ne ha approfittato per far rifiatare Cachopa e Arthur Szwarc, sostituiti da Petar Visic e Nik Mujanovic. In virtù di questo risultato e degli altri dell’ultima giornata, la Mint Vero Volley Monza ha chiuso al quinto posto e nei quarti di finale dei playoff scudetto se la vedrà a partire da mercoledì con la Cucine Lube Civitanova.

MINT VERO MONZA-CISTERNA 3-0 (25-22, 25-22, 25-18) A.G.