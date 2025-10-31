SUPERLEGA. Powervolley stesa da un’ottima Verona. Domenica il derby contro Monza
Non può che esserci del rammarico per l’Allianz Milano, al secondo ko di fila in trasferta, questa volta per 3 set a 0 contro la Rana Verona. Milano è discontinua, ma a tratti gioca un’ottima pallavolo tenendo testa a una delle formazioni che più sta giocando bene in questo inizio di Superlega. La formazione ospite è scesa in campo con grinta e con coach Piazza (nella foto), che ha scelto di far debuttare in maglia meneghina il centrale Di Martino, preferito al serbo Masulovic.
L’Allianz illude a inizio match: parte a tutta, sfrutta gli errori dai nove metri dei veneti e dopo essere stata in vantaggio anche di 4 punti, sul più bello, si fa rimontare e cede il primo parziale. La compagine lombarda non perde il proprio gioco e soprattutto la voglia di rimanere in partita. Si perde però nei dettagli, cala in ricezione e permette a Verona, forte anche di un Cortesia ispirato in battuta, di rimanere sempre attaccata nel punteggio. La forza del club di coach Fabio Soli viene fuori e così i padroni di casa si portano sul 2 a 0.
Diverso l’andamento del terzo set. Verona continua a fare il proprio gioco contro una Milano demoralizzata che inerme cade in terra veneta. Ora, per risollevare il morale e la classifica ci sarà il derby, in programma domenica, contro i cugini della Vero Volley alle 19.30.
RANA VERONA-ALLIANZ MILANO 3-0 (25-22; 25-22; 25-20)
Giuliana Lorenzo
