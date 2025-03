Superlega, ultimo atto. Monza per la salvezza prima della Champions

Ultima giornata di regular season in Superlega, con tutte le partite in contemporanea alle 18. L’Allianz Milano, sicura della qualificazione ai playoff, ospita la Valsa Group Modena con ancora la possibilità di migliorare la sua posizione in classifica. La Gas Sales Bluenergy Piacenza, impegnata in casa contro la capolista Sir Susa Vim Perugia, è a tre punti di distanza e quindi raggiungibile da Matteo Piano (alla gara di addio) e compagni. Si gioca molto di più in coda la Mint Vero Volley Monza, ultima e a rischio retrocessione. La formazione del Consorzio se la vedrà all’Opiquad Arena con la Cisterna Volley, ma un successo potrebbe non bastare: dovrà sperare anche in un risultato peggiore della Gioiella Prisma Taranto, distante un solo punto e impegnata tra le mura amiche con la Rana Verona. Monza sarà comunque poi protagonista nei quarti di finale di Champions tra l’11 e il 20 marzo, con Perugia.

Andrea Gussoni