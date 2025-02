Suspense Monza, appuntamento con la capolista. L’ultima speranza è anche nelle mani di Taranto

Penultima giornata di regular season da brividi per la Mint Vero Volley Monza che già domenica sera potrebbe essere matematicamente retrocessa. La vittoria ottenuta nel recupero di giovedì sera dalla Sonepar Padova contro la Cucine Lube Civitanova ha ulteriormente peggiorato la situazione dei brianzoli, ultimi in classifica e attesi da una trasferta quasi impossibile domenica alle 18 in casa della capolista Sir Susa Vim Perugia.

Anche portare a casa un punto sarebbe un mezzo miracolo per i ragazzi di coach Eccheli che sperano di arrivare all’ultimo turno (in cui saranno impegnati in casa contro Cisterna) con ancora possibilità di salvarsi. In caso di sconfitta in Umbria però potrebbe essere già tutto finito se la Gioiella Prisma Taranto, distante ora un punto, dovesse vincere domenica alle 15.30 in casa della Valsa Group Modena. A Monza, meno di un anno dopo aver raggiunto una storica finale scudetto poi persa proprio contro Perugia, non resta quindi che incrociare le dita davanti alla televisione per poi dare tutto contro l’ex Oleh Plotnytskyi.

Andrea Gussoni