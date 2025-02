Taranto nel mirino dei biancorossi. Lube in difesa del terzo posto

La squadra che non ha mai perso in casa contro quella che non ha mai vinto fuori. A distanza di 72 ore dalla semifinale di andata di Challenge Cup, la Lube ritrova il suo palazzetto-bunker per un’altra serata, stavolta di SuperLega. Alle 20.30 andrà in scena il posticipo della 9ª di ritorno contro la Gioiella Prisma Taranto e andrà pure in onda, in chiaro, su Rai Sport. Un quasi testa-coda importante per i rispettivi obiettivi, nel caso di Civitanova difendere il 3° posto raggiunto grazie a un processo di crescita evidente, tanto che prima della caduta a Modena, i biancorossi venivano da 9 successi di fila, 4 in campionato. Attualmente la Lube ha 39 punti, +3 su Piacenza e +6 su Verona che si affrontano tra di loro in questa giornata (ore 16). Considerando che il team di Medei giovedì recupererà la trasferta di Padova, oggi potrebbe ipotecare il podio o almeno un posto tra le prime 4, determinante per avere i quarti playoff con la "bella" in casa. Inoltre la Lube non ha dimenticato lo scivolone d’andata, quando avanti 0-2 non riuscì a chiudere e venne "risucchiata" fino a perdere. La differenza potrebbe farla il servizio dei biancorossi, gli ospiti infatti sono i peggiori della SuperLega in ricezione, con solo il 16% di perfetta e più errori di tutti, 148 finora. A rendere più interessante il match la sfida nella sfida, il derby in famiglia tra Mattia Boninfante e papà Dante, coach di Taranto (coadiuvato da Papi).

Taranto si presenta penultima con 14 punti e reduce dal ko 2-3 con Cisterna che, quantomeno, ha permesso di avere una lunghezza di margine su Monza. I salentini, al 4° anno consecutivo in SuperLega, avranno dentro il fuoco tipico di chi deve salvarsi, come detto non hanno mai vinto gare esterne e cercheranno l’impresa nell’Eurosuole Forum inviolato. All’andata furono spinti dai colpi del figlio d’arte Held, nato curiosamente a Macerata (il padre Jan militava nella Lube nel 1998) che ne mise 25 col 51%. Non fu della partita Lanza, infortunato. Difficile stavolta prevedere le mosse di Medei, la sua Lube è dentro uno sfilza di gare, ma potrà riposare fino a giovedì prima di 3 incontri in 6 giorni. Probabile l’impiego di Gargiulo al posto di Podrascanin, anche perché ex, da capire se si rivedrà titolare Nikolov o se si continuerà con la collaudata coppia Bottolo-Loeppky.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Gargiulo e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Podrascanin, Tenorio, Bisotto. All. Medei.

Gioiella Prisma Taranto: palleggiatore Zimmermann; opposto Gironi; schiacciatori Lanza e Held; centrali Alonso e D’Heer; libero Rizzi. A disposizione Balestra, Hopt, Alletti, Paglialunga, Luzzi, Fevereiro. All. Boninfante.