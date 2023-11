Tempo di saluti. Parrocchiale-Milano, è addio ufficiale. Il libero azzurro ha detto sì a Scandicci

Beatrice Parrocchiale non è più una giocatrice dell’Allianz Vero Volley Milano. Già in estate il libero della Nazionale era stato vicino all’addio ma alla fine era rimasto in Lombardia. Ora però vista anche la concorrenza interna con Brenda Castillo e l’offerta della Savino del Bene Scandicci (che ha perso Enrica Merlo per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro) ha cambiato idea, trasferendosi in Toscana, dove peraltro ha già giocato con la maglia del Bisonte Firenze. A.G.