Tenorio, un giovane in crescita: "La squadra potrà contare su di me"

Una settimana dopo il via al ritiro pre-campionato, in casa Lube ha parlato Davi Tenorio. Nella scorsa stagione è stato il più baby del gruppo, classe 2005, stavolta ha in Duflos-Rossi un compagno ancor più giovane visto che lo schiacciatore francese è nato nel 2007. Il centrale brasiliano (federazione sportiva spagnola) nella prima esperienza a Civitanova ha giocato poco, appena 10 set, meno di tutti e lontanissimo dagli 81 parziali del duo Boninfante-Bottolo. Un aspetto però inevitabile quando si è così ragazzi ed inesperti, tanto più se in squadra sei chiuso da atleti del calibro di Chinenyeze, Podrascanin e Gargiulo. Questa estate Tenorio aveva richieste sia in SuperLega che in A2, avrebbe potuto essere girato in prestito per fare la necessaria gavetta, ma ha preferito restare alla Lube. Evidentemente ritiene di potersi giocare le sue fiches, di ottenere più spazio, di scalare le gerarchie nella testa di coach Medei e comunque di migliorare sfruttando compagni di valore. In più, lo "spilungone" afferma di aver migliorato tanto la struttura fisica quanto lo stile e l’accuratezza del gioco. Spilungone sì, va ricordato che Tenorio è distribuito su 213 centimetri, il più alto dell’organico. Per intenderci gli altri centrali sono alti 2,08 (Gargiulo) e 2,03 (sia Podrascanin che il nuovo acquisto D’heer).

"Sono qui con grande voglia di darmi da fare – esordisce Tenorio – intendo proseguire il percorso di crescita sul piano tecnico e umano. Mi aspetto di essere sempre più affidabile e importante per il gruppo guadagnandomi la chance di giocare con continuità. Il grande lavoro svolto nella passata stagione con lo staff biancorosso per strutturare il mio fisico può avere un impatto rilevante sul mio modo di stare in campo. Mi sento più preparato anche sul fronte della tattica e su quello tecnico".

Il giocatore spiega come procede il ritiro in cui la squadra sta gettando le basi per una stagione ricca di impegni. "Come a ogni inizio di stagione, c’è entusiasmo da parte di tutti, ma la fatica si fa sentire. Ho la coscienza pulita – dice il giocatore – perché d’estate ho rispettato il piano di carichi consegnato dal preparatore e mi sono tenuto in forma con il beach volley. Ci siamo ritrovati da poco, ma ho già una voglia matta – conclude Tenorio – di affrontare test e sfide contro altri club e vedere quello che può fare questa Lube che al momento è senza nazionali. Anche i miei compagni già scalpitano".