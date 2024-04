Terremoto Lube in panchina. Coach Blengini dà le dimissioni. La squadra affidata a Giannini

La seconda era di Gianlorenzo Blengini termina in anticipo. A sorpresa e alla vigilia di una partita. Il coach piemontese ieri ha rassegnato le dimissioni e la Lube le ha accolte affidando la squadra all’ex vice Romano Giannini. Nel comunicato stampa il club riporta: "Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma di una mossa coerente con quanto dichiarato dal tecnico domenica al termine della prova alla Kioene Arena. L’allenatore si era assunto la piena responsabilità della sconfitta per non aver saputo impartire al team le giuste motivazioni. Blengini si è fatto da parte nel tentativo di dare uno scossone al gruppo in vista dei prossimi impegni nei Playoff 5° Posto". Vero che Blengini aveva parlato di peggior prova dell’anno e per colpe proprie, ma non si pensava che ci sarebbero stati colpi di scena avendo il contratto in scadenza e considerato che restano 3 partite, eventualmente 5 con semifinale e finale. E, aggiungiamo, il giudizio sull’annata non sarebbe cambiato sia con tutte vittorie in questo girone sia con tutte sconfitte, le competizioni che contavano erano state disputate e purtroppo "toppate". Ci ricorderemo quelle, in primis le eliminazioni contro Monza nei quarti di Coppa Italia e poi nei quarti playoff Scudetto. Non sappiamo se Blengini sia rimasto male dalle dure parole di Giulianelli rilasciateci sul Carlino di sabato, di certo il patron era arrabbiatissimo dopo il ko 3-0 di Padova. Accettando le dimissioni la Lube dimostra di tenerci alla qualificazione in Challenge Cup (per chi vince i Playoff 5°Posto) e magari spera nel ripescaggio in Coppa Cev.

Ieri sui social della Lube gli appassionati si sono sfogati con "finalmente" e "meglio tardi che mai", messaggi che confermano come i tifosi, non quelli della curva, abbiano sempre amato Blengini meno del predecessore De Giorgi. "Chicco" qualche colpa ce l’ha in questa travagliata stagione, iniziata già male con le voci dell’addio per diventare ct della Bulgaria (confermate dal presidente della nazionale Ganev a fine novembre…), in più non ha saputo risolvere i cali di tensione terrificanti e non ha valorizzato le riserve. Ha anche subìto il mercato non produttivo, vedi Lagumdzija o gli incastri italiani/stranieri. Curiosamente lascia la Lube in corsa così come l’aveva ripresa nel febbraio del 2021, subentrando a De Giorgi dopo l’andata dei quarti di Champions con lo Zaksa (Fefè pagò una fronda interna, sembra guidata da Juantorena). Nel complesso però lascia la Lube da vincente. Nelle due esperienze, dal 2015 al 2017 e dal 2021 ad oggi, ha regalato 3 scudetti e una Coppa Italia, sfiorando il quarto tricolore lo scorso anno, sarebbe stato miracoloso dopo la rivoluzione estiva e il ringiovanimento del team.

Andrea Scoppa