Test con la Omag San Giovanni. Cbf Balducci, bene nei primi due set

Cbf Balducci

2

San Giovanni

2

CBF BALDUCCI HR : Bresciani (L), Batte, Sismondi, Kokkonen 17, Kockarevic 13, Bonelli 2, Mazzon 6, Piomboni 5, Ornoch 2, Caforio (L), Crawford 7, Clothier 5, Decortes 10. All. Lionetti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 7, Bracchi 13, Nicolini 4, Brancher 7, Cecchetto (L), Piovesan 6, Parini 1, Kochurina 11, Tellone (L), Caruso 4, Nardo 9, Straube 3. All. Bellano.

Parziali: 30-28, 25-18, 17-25, 17-25.

Secondo test stagionale per la Cbf Balducci HR al Fontescodella che ha sostenuto un allenamento congiunto con la Omag-MT San Giovanni in Marignano, di fronte due formazioni neopromosse in serie A1 di volley femminile. Quattro i set disputati con il punteggio finale di 2-2 (30-28, 25-18, 17-25, 17-25 i parziali), ma soprattutto è stata l’occasione per i tecnici di provare differenti soluzioni in campo, specialmente nella seconda parte dell’allenamento in campo arancionero. Buona la prova delle maceratesi, in particolare nei primi due set (Kokkonen top scorer con 17 punti, 56% in attacco nel secondo) e sfida in equilibrio fino a metà del terzo set, poi il ritorno delle romagnole che salgono di livello in attacco (Bracchi 13) e soprattutto a muro (16 contro 6 a fine gara). Con questo test si chiude la settimana di lavoro di Bresciani e compagne, che torneranno in palestra domani. Prossimo impegno nel weekend del 20 e 21 settembre al torneo di Pordenone, dove la Cbf Balducci affronterà l’Imoco Conegliano della semifinale del sabato sera.

Coach Lionetti parte con Bonelli-Decortes, Clothier-Crawford, Kokkonen-Kockarevic, Caforio libero. Coach Bellano sceglie Straube-Brancher, Kochurina-Caruso, Piovesan-Nardo, Tellone libero. La Cbf Balducci va sul 2-0 con Decortes poi arriva l’ace di Kochurina (5-5). Le squadre non si staccano (12-12), ci provano le ospiti (14-17) ma la Cbf Balducci pareggia i conti (18-18) e allunga (22-24). È sempre parità (26-26, 28-28) quando sbaglia Piovesan e Kokkonen si fa valere a muro (30-28). Nel secondo set dentro Piomboni per Kockarevic. Le locali sono padrone della situazione (19-13) e il set si chiude (25-18) per le locali.

Nel terzo set in campo di nuovo la coppia di schiacciatrici Kokkonen-Kockarevic. Maceratesi avanti (16-15) quando vengono fuori le romagnole (16-20) che non fanno rientrare in gara le avversarie (17-25). Nel quarto set spazio a tutta la rosa con Batte-Kockarevic, Mazzon-Sismondi, Ornoch-Piomboni, Bresciani libero. Le ospiti subito avanti (11-21). Le arancionere si riavvicinano con Ornoch (17-24) ma chiude Bracchi 17-25.