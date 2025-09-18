Test tra big della SuperLega. La Lube supera 3-1 Perugia. Bene il modulo con tre schiacciatori

Lube 3 Perugia 1

CUCINE LUBE: Loeppky 19, Boninfante 2, Hetman 17, Wang 2, Duflos-Rossi 9, Tenorio 10, Bisotto (L), Orduna. All. Medei.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Argilagos 4, Dzavoronok 5, Ben Tara 18, Solè 8, Plotnytskyi 5, Crosato 9, Colaci (L), Cvanciger 1, Fossa, Roure 6, Gaggini. N.E. Grassi e Moretti. All. Lorenzetti.

Parziali: 25-22 (25’), 20-25 (25’), 33-31 (39’), 15-13

Note: spettatori 250 circa; Lube battute sbagliate 26, ace 6, muri 5, ricezione 46% (perfetta 31%), attacco 43%; Sir bs 24, ace 4, muri 8, 50% (26%), 40%.

Seppur a metà, con appena 8 elementi a disposizione, la giovane Lube si toglie lo sfizio di battere 3-1 Perugia aggiudicandosi il primo test pre-campionato (secondo per la Sir). Davanti ad un discreto pubblico per essere allenamento congiunto infrasettimanale e di pomeriggio, i biancorossi si fanno apprezzare col modulo a 3 schiacciatori e reggono atleticamente nonostante un solo cambio fatto e le gambe pesanti tipiche del ritiro. Martedì sempre alle 17 ci sarà la seconda uscita, di nuovo all’Eurosuole Forum, per affrontare i cugini di Banca Macerata Fisiomed Mc.

Primo set. La primissima Lube della stagione è schierata da Medei senza Podrascanin non rischiato dopo l’operazione al ginocchio (ha svolto tutto il riscaldamento), in sestetto anche Wang che proviene dal vivaio e il 2003 Hetman qui in prova/stage. Dall’altra parte Lorenzetti va con Argilagos, Ben Tara, Plotnytskyi e Dzavoronok, Solè e Crosato, libero il veterano Colaci. Fa un certo effetto vedere l’ex Candellaro ora team manager. Tanta la curiosità per Duflos-Rossi, l’unico dei volti nuovi presenti in casa Lube e il neo maggiorenne inizia strappando applausi per giocate offensive e in ricezione. Due ace di Tenorio producono lo strappo 16-12 e due pestate di linea consecutive degli umbri tengono Civitanova +4. Dzavoronok, all’esordio in maglia Block Devils, fa vedere di star bene (viene dalla rottura del crociato) non lesinando tuffi. La Lube però è avanti e chiude 25-22 con Leoppky.

Secondo set. I campioni d’Europa dopo essersi fatti sorprendere dai ragazzini di casa, si sistemano e approfittano del calo civitanovese in attacco (da 67% a 36%). La Sir conduce il parziale con costanza, la Lube commette un paio di errori al servizio e regala il 19-24. Ben Tara fa 1-1.

Terzo set. Lorenzetti fa i primi cambi, si vede anche l’ex Grottazzolina Cvanciger. Perugia si ritrova 24-20 poi con due muri di Argilagos nega il set alla Lube (scende Duflos-Rossi che finirà con 8 errori in battuta). Due sbagli perugini mettono fine a lunghi vantaggi 33-31.

Quarto set. Si decide per un parziale a 15, c’è Orduna. Un caldo Loeppky dà la vittoria alla Lube.