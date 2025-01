The Begin, fame di punti: "C’è Mantova da battere"

Un punto, quello della partita contro la Personal Time San Donà, serve a poco, ma almeno è un’iniezione di fiducia. Ora la The Begin Ancona ha bisogno urgente di tornare alla vittoria: i segnali di ripresa ci sono tutti e domenica pomeriggio alle 18 la squadra di coach Dore Della Lunga proverà a sfruttare il turno interno per ritrovare il successo contro il Mantova. Sarà la terza giornata di ritorno, i dorici sono penultimi in classifica, ma Savigliano, e pure Cagliari e Sarroch non sono distanti. "Domenica scorsa non abbiamo ottenuto il risultato che speravamo, la vittoria che stavamo cercando, ma credo che la nostra squadra abbia giocato bene, contro la prima in classifica – spiega l’opposto David Kisiel –. Abbiamo fatto un passo in avanti dimostrando che siamo in grado di giocarcela con squadre di questo calibro. I tifosi sono stati strepitosi, l’energia nel palazzetto era tantissima e ci ha aiutato a giocare bene, sfruttando il fattore casa. Il coach ci aveva preparati molto bene a questa partita, dandoci istruzioni precise e dettagliate. Certo, finire con una vittoria sarebbe stato bello ma una sconfitta 3-2 contro la prima del campionato ci ha dato molta fiducia per andare avanti e affrontare le prossime partite. Ora è il momento di dimostrare ciò che sappiamo fare e sfruttare al meglio questo momento di fiducia". Domenica, però, sul taraflex di Passo Varano a Ferrini e compagni servirà sfoderare una prova gigantesca, perché l’avversario, la Gabbiano FarmaMed Mantova, è attualmente seconda in classifica, anche se insieme con Belluno e Acqui Terme. Ma la The Begin sa che potrà contare anche sulla spinta di tutto il palas.

g.p.