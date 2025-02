The Begin si gioca molto: "Savigliano vale la stagione"

La The Begin Volley Ancona si appresta ad affrontare quello che è, probabilmente, uno degli appuntamenti più importanti di tutta la stagione: domenica, infatti, al PalaPrometeo Estra Liano Rossini arriva la Monge Gerbaudo Savigliano e vincere, per Ferrini e compagni, significherebbe agganciare in classifica proprio la formazione piemontese. Se gli anconetani riuscissero nella missione, a patto di giocare la miglior pallavolo in possesso della squadra di Della Lunga, poi sarebbero le ultime due gare di regular season a decidere quale delle due squadre affronterebbe la post season insieme a Brugherio, ultima in classifica, disputando i playout. Mezza salvezza passa dunque per la sfida in programma domenica, le parole dell’opposto Marco Santini trasmettono consapevolezza e fiducia: "La partita che ci attende domenica è di certo una tra le più importanti di questa stagione. Ci troviamo ad affrontare una squadra che è sopra di noi in classifica di soli 3 punti e questo la dice lunga sulle nostre chance. Vincere ci consentirebbe di agganciarla e di giocarci tutto nelle ultime due giornate per garantirci la salvezza diretta. Sappiamo l’importanza di questo match, Savigliano è una squadra che sa mettere in difficoltà chiunque ma noi proveremo a sfruttare il fattore campo, cercando di portare a casa l’intera posta in palio". All’andata, a Savigliano, i piemontesi si imposero nettamente, con il punteggio di 3-0, con i dorici assenti per due set su tre. Anche per questa ragione Ferrini e compagni vorranno rifarsi, domenica al PalaPrometeo, e memori della gara di andata cercheranno di mantenere altissima l’attenzione per tutta la partita. C’è in gioco il lavoro di una stagione e la The Begin non vuole farsi sorprendere proprio davanti al suo pubblico.

g.p.