The Begin Volley Ancona: sfida decisiva per la salvezza contro Castellana Grotte

Con il capitombolo in casa contro il Campobasso si allontana la possibilità di salvezza per la The Begin Volley Ancona, che domenica ha ceduto 1-3 ai molisani gettando via il più importante dei confronti salvezza. Rimangono tre giornate da giocare, ma i dorici nell’ultimo turno sarano alla finestra per il proprio turno di riposo, dunque per la The Begin restano in programma la sfida di domani in trasferta contro la Tecbus Castellana Grotte, e domenica quella in casa contro la Gaia Energy Napoli. Al momento la classifica parla in favore della Tecbus Castellana Grotte, prima in classifica e già salva con il beneficio dell’aritmetica, visti i 9 punti di vantaggio sulle terze e i sei incontri vinti finora. Al secondo posto la Energy Time Campobasso a quota 10 grazie ai tre punti conquistati sul taraflex anconetano domenica scorsa, punti decisivi in chiave salvezza. Si salveranno, infatti, le prime due in classifica, mentre retrocederanno in serie B le altre tre. Ora, dunque, la The Begin Ancona può solo sperare di centrare due vittorie consecutive, domani contro la prima in classifica, sperando magari in un calo di concentrazione dell’avversario che ha appena festeggiato per la conquista della salvezza, e poi giocandosi il tutto per tutto contro la Gaia Energy Napoli ultima in classifica. Se la The Begin dovesse vincerle entrambe e salire a 13 punti, poi dovrebbe sperare in due passi falsi del Campobasso, perché se i molisani vincessero anche una sola partita – e giocheranno l’ultima contro la retrocessa Napoli – risulterebbero comunque davanti agli anconetani. Per la squadra di Della Lunga quella di Castellana Grotte sarà l’ultima spiaggia per tenere accesa la fiammella della speranza.

g.p.