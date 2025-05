Tifosi della Sir Sicoma Monini Perugia pronti per la final four di Champions League in Polonia

di Alberto AgliettiPERUGIASi stanno mobilitando i tifosi della Sir Sicoma Monini Perugia che saranno a bordo campo nella final four di Champions league. In terra polacca dal 16 al 18 maggio. Il viaggio della speranza avrà come destino Lodz e la sua spettacolare Atlas Arena che vedranno scendere in campo le quattro formazioni migliori del torneo. Sono già tanti ad aver deciso di affrontare la trasferta, i tifosi più accaniti ed i fedelissimi della disciplina si sono organizzati, altri ci stanno pensando. Non sarà piccolo il numero di sostenitori dei block-devils (circa duecento), chiamati a farsi sentire in semifinale contro i turchi di Ankara. Il compito sarà, semmai, più complesso, se i bianconeri dovessero approdare alla finalissima in un impianto sportivo che sarà gremitissimo e pronto a sostenere una delle due formazioni locali, Jastrzebie Zdrój e Zawiercie. Il volley in Polonia è infatti sport nazionale per eccellenza e coinvolge delle platee numerose, un elemento in più di difficoltà per chi dovrà affrontare la gara per il titolo. Perugia ha vissuto un’annata agonistica dai due volti; ha attraversato un momento di condizione impeccabile sino a metà gennaio, vincendo praticamente sempre; ha poi accusato un calo di rendimento in concomitanza con gli infortuni di Russo e Plotnytskyi, prestando il fianco. Per il tecnico Lorenzetti l’obiettivo di questo momento è chiaro, recuperare piena fiducia nei propri mezzi per potersi esprimere al massimo.