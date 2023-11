TMM Magione vince il derby umbro contro la Samer Marsciano

TMM MAGIONE

3

SAMER MARSCIANO

0

(29-27, 25-10, 25-14) MAGIONE: Giunti 12, Pistocchi 12, Tarducci 12, Guarino 9, Artini 8, Vibi 8, Nasi (L1), Santibacci (L2). N.E. – Guerrini, Barsotti, Mitu, Belardoni, Baldoni. All. Fabio Bovari.

MARSCIANO: Carboni A. 8, Ndulue 6, Pierini 4, Santi 3, Carboni V. 1, Volpi 1, Fagioli (L1), Brunori 5, Scarabottini 1, Cornacchini, Carboni L., Scanu. N.E. –Martinoli, Chiattelli (L2). All. Gian Paolo Sperandio.

Arbitri: Petterini e Annese.

MAGIONE – Il derby umbro della serie B2 femminile sorride alla Tmm Of Occhiali Magione che colpisce letalmente le rivali e le manda al tappeto. Il kappao è fin troppo pesante per una Samer Marsciano che aveva cominciato bene e che sembrava essere competitiva, ma dopo il primo set non è riuscita più a penetrare la guardia altrui. Approfittando degli scontri diretti del turno di calendario le magionesi scalano la classifica e si attestano ad un punto dalla vetta.