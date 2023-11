"Tmm Of Occhiali Magione, Fossato Volley e Samer Marsciano: Le Sfide di Casa in B2 Femminile"

PERUGIA – Le umbre della serie B2 femminile giocano tutte in casa. La Tmm Of Occhiali Magione al palazzetto di via della Libertà (ore 18) affronta la Fenice Pistoia; le padrone di casa confidano nella regista Giada Guarino, le toscane si affidano all’opposta Valentina Mazza. La Fossato Volley gioca al Comunale (ore 18) contro la Arbor Interclays Reggio Emilia; rossoblu compatte col libero Tiaré Sagramola, le emiliane sperano nella schiacciatrice Chiara Macchetta. La Samer Marsciano riceve al palasport Pippi-Tiberi (ore 21,15) la Ariete Prato; le biancoblu fanno leva sul martello Agnese Carboni, toscane fiduciose sulla centrale Margherita Cecchi. La Autostop Trestina al palazzetto di via Unione Sovietica (ore 21) se la vede con la Fos Wimore Reggio Emilia; le altotiberine puntano sull’orgoglio della regista Chiara Saia, tra le ospiti spicca l’emergente schiacciatrice Anna Saccano.