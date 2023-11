Torna la Champions League: "Lube, c’è da partire con la vittoria"

Lube, torna ad essere protagonista in Europa! Scatta questa sera la Champions League 2023-2024, al via la competizione continentale più importante, nonché la più bella e difficile, anche più del Mondiale per Club in arrivo.

Tutti dunque a caccia del trono che da tre edizioni vede sovrano e quasi dittatore lo Zaksa. I vice campioni d’Italia aprono l’ex Coppa dei Campioni all’Eurosuole Forum, ospitando alle 20.30 i rumeni dell’Arcada Galati, una sfida inedita e anzi è la prima volta che Civitanova affronta una formazione di quel Paese. Un avversario semi sconosciuto che ha raggiunto la fase a gironi superando i turni preliminari. La squadra di coach Stancu ha chiuso al secondo posto il concentramento di Las Palmas, quindi è stata inserita nella Pool VI del secondo e decisivo round. Galati ha superato con il massimo scarto gli ucraini del "Prometey" Dnipro e i bulgari Neftohimik Burgas, per poi cadere in quattro set contro i greci dell’Olympiacos Piraeus (rivali della Lube in amichevole a Jesi a metà ottobre). Risultati che sono bastati per avanzare come miglior seconda dei due raggruppamenti. L’Arcada, seconda in patria a due lunghezze dalla capolista Brasov, vanta alle redini Sergiu Stancu, tecnico di esperienza che sta facendo girare la squadra alternando gli effettivi, pure i palleggiatori. Vi spiccano lo schiacciatore rumeno Marian Iulian Bala, il connazionale al centro, Andrei Butnaru e l’opposto brasiliano Theo Lopez, per un biennio alla New Mater. Teoricamente l’Arcada è la squadra più debole del girone E che sempre oggi alle 20.30 vedrà in campo le altre due: Maaseik contro Praga.

A differenza del passato il sorteggio è stato benevolo con la Lube che ha evitato derby italiani e rivali davvero temibili. Meglio così anche perché le ultime tre eliminazioni di fila precoci, sempre nei quarti di finale, bruciano. Specialmente la scorsa primavera, pur scendendo in campo con una rosa inesperta, la Lube aveva davvero la strana spianata per la finale non avendo nel tabellone né Perugia né Zaksa.

L’allenatore Gianlorenzo Blengini ha parlato così alla vigilia: "Stiamo studiando gli avversari, sappiamo benissimo che nella più importante manifestazione continentale per club le partite facili non esistono affatto. È un grandissimo privilegio avere ancora una volta la possibilità di partecipare alla Champions. Vogliamo iniziare con una vittoria, quindi è necessario disputare una buona partita sia dal punto di vista mentale sia da quello tecnico".

Andrea Scoppa