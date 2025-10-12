Tour de force Vero Volley. Prove verso Conegliano

Seconda partita stagionale (la prima in trasferta) per la Numia Vero Volley Milano, che sarà impegnata stasera alle 18.00 nel posticipo di A1, in casa della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76. Paola Egonu e compagne, reduci dal promettente 3-0 casalingo dell’esordio a Monza nel derby contro Bergamo, saranno chiamate a confermarsi contro una rivale che a sua volta è partita con il piede giusto imponendosi per 3-1 sul campo di Firenze.

Coach Stefano Lavarini sa che non sarà una passeggiata, visti i diversi precedenti in cui le piemontesi hanno battuto o comunque dato del filo da torcere alla formazione femminile del Consorzio: "Sicuramente quello collinare è uno dei campi più difficili del nostro campionato, un ambiente caldo e rumoroso dove ci attende una squadra combattiva che gioca con grande velocità e ottime soluzioni, sia in attacco che al servizio. Dovremo approcciare questa gara con grande attenzione e determinazione per proseguire nella nostra crescita, alla ricerca di punti già importantissimi".

Sarà l’inizio di un tour de force che vedrà Egonu e compagne scendere in campo ogni tre giorni fino alla fine di novembre. La prossima settimana in particolare, mercoledì sera, è in programma a Monza il turno infrasettimanale contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia mentre sabato a Trieste ci sarà in palio la Supercoppa: le rivali da battere saranno le campionesse di Conegliano.