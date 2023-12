Tra i primi otto. La classifica è molto corta. Valsa ha centrato l’obiettivo

Settimo posto, tante squadre raccolte in un fazzoletto di punti, calendario che non aiuta più di tanto dato che mancano Trento domenica e Piacenza nel boxing day di Santo Stefano, con in mezzo

l’interminabile trasferta di Catania. Che posizione può aspettarsi Modena alla fine del girone d’andata, e quindi per la griglia che deciderà i quarti di Coppa Italia?

Una cosa è ormai praticamente certa, anche se la matematica non può ancora confessarla: la Valsa Group nelle otto ci sarà, e quindi un mini-obiettivo stagionale è già raggiunto. In quale posizione? Facendo un rapido calcolo, tra Piacenza, terza con 17 punti, e Modena, sesta con 12, ci sono soltanto cinque punti di differenza, soprattutto tra Monza, quarta a 14 punti, e Modena le lunghezze di differenza sono appena due. Il problema per Modena è che Monza ha un calendario molto semplice, almeno sulla carta, e Milano ha il ’solo’ ostacolo di Perugia all’ultima: in questa situazione superarle non

sarà facile.

L’impressione alla fine è che Modena con una forbice tra quattro e sei punti possa arrivare sesta, o forse quinta, dato che l’incognita maggiore in termini di prestazioni è oggi rappresentata dalla Lube, quinta a 13 punti e con ancora lo scontro diretto con la Gas Sales da giocare. In caso diverso i

gialloblù rimarranno settimi. Molto improbabile ma non impossibile invece che Bruno e compagni possano riuscire ad agguantare il quarto posto che significherebbe giocare i quarti di finale in casa.

a.t.