Tra mercato e campagna abbonamenti. L’esperto Di Martino, l’astro nascente Barbanti. Allianz in versione Superlega ed Europa

C’è quiete e silenzio all’ex Pala Lido in attesa che le schiacciate e le battute dei giocatori dell’Allianz Milano animino il palazzetto meneghino. È così partita da qualche giorno la nuova campagna abbonamenti “Light. Action. Power“: fino al 14 luglio i tifosi avranno modo di confermare il proprio posto nell’impianto di piazzale Stuparich 1. La campagna abbonamenti vede come protagonisti ben quattro giocatori: lo schiacciatore giapponese Otsuka, il libero Catania, l’opposto belga Reggers e uno dei nuovi innesti, il palleggiatore brasiliano Cachopa. Tutti gli abbonamenti comprendono l’accesso alle gare casalinghe della Regular Season di SuperLega, ai playoff Scudetto o ai playoff per il 5° posto.

In contemporanea, va avanti il lavoro per costruire una squadra competitiva che possa far bene in campionato e anche in Coppa visto che i lombardi si sono guadagnati la possibilità di giocare la Cev Challenge Cup. Tra i volti nuovi, coach Piazza potrà contare sull’esperienza di Gabriele Di Martino, centrale classe 1999, in arrivo dalla Vero Volley Milano: "Sono veramente contento di far parte di questo progetto Allianz Milano. L’ho visto crescere negli anni". Di Martino si affiderà all’abile regia di un giocatore che conosce bene: "Ritrovo Fernando e sono molto contento. Penso sia uno dei palleggiatori più forti al mondo. Abbiamo raggiunto insieme tre finali: Scudetto, Coppa Italia e Coppa Challenge". Proprio alle spalle di Cachopa ci sarà il classe 2006 Leonardo Barbanti (nella foto), tra i più interessanti palleggiatori del panorama italiano.

Giuliana Lorenzo