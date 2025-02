Tra Superlega ed Europa. Milano, giorni di fuoco

Il finale di regular season in Superlega è sempre concitato: tutte le squadre si giocano qualcosa, dal miglior piazzamento in griglia playoff alla lotta salvezza. L’Allianz Milano ha anche un altro obiettivo, la permanenza in Champions a cui si aggiunge una festa da organizzare, il 2 marzo, per l’ultima in campionato del proprio capitano, Matteo Piano. Andando con ordine, la prima sfida è quella di oggi alle 20.30 contro Cisterna di Latina che ricopre l’ottavo posto e in settimana ha perso il recupero con l’Itas Trentino. L’Allianz, dopo il ko con Perugia, deve vincere per rimanere al passo delle altre e arrivare al meglio alla sfida di ritorno dei playoff di Champions League di Ankara, in programma a Busto martedì.

Piazza avrà finalmente la rosa al completo. "Sono anche un ex – dice Damiano Catania – e giocare a Cisterna, per me, è sempre un piacere. È un campo difficile, la squadra pontina gioca bene soprattutto in casa. Ci sarà da lottare per fare punti. È vero che anche loro sono già sicuri dei playoff, ma vorranno fare bene. Mancano solo due partite e la griglia non è ancora decisa. Noi dobbiamo cercare mettere in campo tutto il buono che abbiamo fatto vedere nelle ultime due sfide, ma trovare anche un po’ più di continuità per arrivare al risultato. Lo stesso dovremo fare anche martedì in Champions, ma pensiamo sempre a una partita alla volta".

Giuliana Lorenzo