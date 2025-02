"Troppi errori, Polbottega"

Serie B2. Nel femminile, la Megabox Vallefoglia ha perso con l’Arbor Interclays Reggio Emilia per 0-3 (16-25, 13-25, 11-25). Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Reggio Emilia ha spinto tanto nei primi due set, noi abbiamo cercato di combattere nonostante le difficoltà fisiche e tecniche e la mancanza di esperienza. Poi nel terzo set abbiamo mollato, e non è la prima volta che ci capita: su questo dobbiamo lavorare, perché in ogni caso dobbiamo cercare di restare in partita nonostante tutto". Sconfitta anche per la Battistelli Blu Volley Pesaro: 1-3 con il Progesso Vtb (18-25 18-25 26-24 11-25), dopo avere riapeto il match al terzo set. Così il presidente Alfonso Petroselli: "Sapevamo che era una partita difficile come effettivamente è stato, le ragazze hanno dato tutto quello che avevano per ben figurare, ma non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. Ora avremo una settimana di stop per la coppa Italia per ricaricare le batterie e pensare alla prossima sfida del primo marzo a Reggio Emilia".

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega ha perso con La Nef Salmone per 1-3 (25-18; 23-25; 27-29; 20-25). La Battistelli ha messo in mostra una bella pallavolo a cui è però mancato il carattere ed il cinismo necessari a chiudere "Abbiamo buttato via un’occasione d’oro, purtroppo – interviene il tecnico Marco Romani –. Dopo aver dominato la prima parte dell’incontro, non siamo riusciti a concludere il lavoro portato avanti, non abbiamo finalizzato e nei momenti cruciali il bel gioco messo in campo fino a quel momento è stato vanificato". Nel corso del terzo parziale le azioni si sono succedute a ritmo incalzante, la tecnica e la tattica sono stati i protagonisti in campo, sia i giocatori che i tecnici hanno utilizzato tutte le armi a propria disposizione, ma nelle file dei padroni di casa c’è "molto rammarico – continua il tecnico Romani –, perché nei momenti decisivi non siamo riusciti ad essere lucidi, abbiamo avuto fretta a chiudere, quindi i nostri errori hanno lasciato spazio agli avversari". In seguito agli errori il nervosismo è poi diventato protagonista: "abbiamo subìto di nuovo lo spettro del timore di chiudere presto – conclude il tecnico – che ci ha tolto la lucidità necessaria anche a poter meritare i punti guadagnati dopo una bella prestazione. Sicuramente Osimo è una formazione di spessore, ma da adesso in poi è indispensabile essere lucidi e giocare al meglio senza farsi dominare dagli aspetti emotivi del caso".

b. t.