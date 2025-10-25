Acquista il giornale
  Un classico. Bilancio in parità tra civitanovesi e umbri: 36 vittorie a testa

Un classico. Bilancio in parità tra civitanovesi e umbri: 36 vittorie a testa

Si giocherà davanti a circa 4mila spettatori, un pubblico sempre caldo e che la Lega Pallavolo Serie A ha indicato...

di ANDREA SCOPPA
25 ottobre 2025
L''emozione di una partita di volley con il tifo del pubblico dagli spalti

L''emozione di una partita di volley con il tifo del pubblico dagli spalti

Si giocherà davanti a circa 4mila spettatori, un pubblico sempre caldo e che la Lega Pallavolo Serie A ha indicato come il più corretto dell’ultima stagione. Il riconoscimento ai perugini ha fatto storcere il naso a qualche tifoso della Lube visto che i fans biancorossi non sono mai stati premiati da quando c’è l’Eurosuole Forum come casa. Una ingiustizia. Stavolta però il premio non sarebbe mai arrivato ricordando la lite tra Stoytchev e un tifoso che siede nella gradinata "Vip". Eccezion fatta per i due test di pre-season (sempre vinti da chi giocava in casa, ma erano squadre assai incomplete) Lube e Sir si ritrovano sul taraflex seimesi dopo l’incredibile serie di semifinale playoff, quando Civitanova sotto 2-0 e spacciata, anche perché senza Balaso, si impose invece in gara3 al PalaBarton. Due ore e 43 minuti di autentica battaglia, partita più lunga nella storia della Lube. I biancorossi finirono sotto 14-13 nel tie-break ma ebbero la meglio e poi eliminarono gli umbri rivincendo pure la "bella" (con il presidente Sirci che rivolse gesti non esattamente amichevoli ai tifosi civitanovesi in trasferta). Insomma Sir-Lube rievoca tanti ricordi: vittorie strepitose, sconfitte brucianti, partite epiche e il vivace botta e risposta tra le tifoserie. Sarà atto numero 73, sia i campioni d’Europa che i vice campioni d’Italia vantano 36 vittorie a testa, a testimonianza del grande equilibrio tra due dei club più iconici nel panorama mondiale del XXI secolo. In realtà ad avere il naso avanti nei precedenti ora è la Lube, ma solo per numero di set vinti, 146 contro i 142 della Sir, e per punti realizzati, 6.490 contro i 6.476 dei rivali. Nei match in Umbria è avanti la Sir con 21 successi a 13, 76 set vinti a 56 e 3.020 punti siglati contro 2.914.

Andrea Scoppa

