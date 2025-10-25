Un classico. Bilancio in parità tra civitanovesi e umbri: 36 vittorie a testa

Si giocherà davanti a circa 4mila spettatori, un pubblico sempre caldo e che la Lega Pallavolo Serie A ha indicato come il più corretto dell’ultima stagione. Il riconoscimento ai perugini ha fatto storcere il naso a qualche tifoso della Lube visto che i fans biancorossi non sono mai stati premiati da quando c’è l’Eurosuole Forum come casa. Una ingiustizia. Stavolta però il premio non sarebbe mai arrivato ricordando la lite tra Stoytchev e un tifoso che siede nella gradinata "Vip". Eccezion fatta per i due test di pre-season (sempre vinti da chi giocava in casa, ma erano squadre assai incomplete) Lube e Sir si ritrovano sul taraflex seimesi dopo l’incredibile serie di semifinale playoff, quando Civitanova sotto 2-0 e spacciata, anche perché senza Balaso, si impose invece in gara3 al PalaBarton. Due ore e 43 minuti di autentica battaglia, partita più lunga nella storia della Lube. I biancorossi finirono sotto 14-13 nel tie-break ma ebbero la meglio e poi eliminarono gli umbri rivincendo pure la "bella" (con il presidente Sirci che rivolse gesti non esattamente amichevoli ai tifosi civitanovesi in trasferta). Insomma Sir-Lube rievoca tanti ricordi: vittorie strepitose, sconfitte brucianti, partite epiche e il vivace botta e risposta tra le tifoserie. Sarà atto numero 73, sia i campioni d’Europa che i vice campioni d’Italia vantano 36 vittorie a testa, a testimonianza del grande equilibrio tra due dei club più iconici nel panorama mondiale del XXI secolo. In realtà ad avere il naso avanti nei precedenti ora è la Lube, ma solo per numero di set vinti, 146 contro i 142 della Sir, e per punti realizzati, 6.490 contro i 6.476 dei rivali. Nei match in Umbria è avanti la Sir con 21 successi a 13, 76 set vinti a 56 e 3.020 punti siglati contro 2.914.

Andrea Scoppa