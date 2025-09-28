Un cuore grande come il mondo. Italia in finale, Polonia travolta. De Giorgi-Blengini, derby storico

ITALIA 3 POLONIA 0 (25-21, 25-22, 25-23)

ITALIA: Gargiulo 3, Giannelli 3, Michieletto 12, Russo 6, Romanò 15, Bottolo 5, Balaso (L). Anzani 2, Sani 2, Porro 3. N.e: Rychlicki, Sbertoli, Galassi, Pace (L). All. De Giorgi.

POLONIA: Semeniuk 7, Huber 6, Sasak 9, Leon 15, Kochanowski 6, Komenda 1, Popiwczak (L), Fornal, Granieczny. N.e: Firlej, Jakubiszak, Szalpuk, Nowak, Kurek (L). All. Grbic

Arbitri: Juraj e Alblooshi

Note: Durata set: 27’, 29’, 30’. Italia: 7 a, 16 bs, 9 m, 22 e. Polonia: 3 a, 17 bs, 10 m, 24 e.

Oggi ci sarà almeno un italiano sul tetto del mondo. Alle 12.30 (Rai 2, Dazn, Vbtv) Italia-Bulgaria vale la finale del mondiale, e i bulgari sono allenati da Chicco Blengini, ex ct azzurro e primo allenatore italiano ad arrivare in finale sia alle Olimpiadi (argento a Rio) che in un mondiale. Fefé De Giorgi dal canto suo è il primo in assoluto ad arrivare alla quinta finale mondiale, se la vincesse sarebbe anche l’unico nella storia (a quota quattro c’è anche un georgiano ex sovietico).

Ma nessun numero, per quanto incredibile, può dare il senso dello spettacolo di questa Italia del volley che oggi difenderà il titolo e proverà a confermare l’accoppiata iridata con le ragazze. La Polonia meno di due mesi fa ci aveva umiliati e mandati in confusione, ieri gli azzurri hanno offerto una prova corale commovente, ripartendo ogni volta che la strada diventava in salita. Ai polacchi è mancato Kurek infortunato in mattinata, è vero, ma fidatevi: non sarebbe cambiato niente. "Abbiamo tenuto duro nei momenti in cui loro hanno provato con grande forza a rientrare, non ci siamo scomposti, la squadra è rimasta sempre molto lucida", dice De Giorgi. Al di là delle cose tecniche, ieri l’Italia ha vinto perché stavolta ha saputo e potuto attingere alla panchina: da Anzani a Porro all’incredibile Sani, decisivo con i suoi servizi, tutti hanno dato il loro contributo. Caricandosi nei timeout come ha fatto l’allenatore aggiunto Giannelli e sorridendo come Romanò, il leader silenzioso.