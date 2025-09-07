Un cuore grande come il mondo. Il Brasile si inchina all’Italvolley. L’ultimo ostacolo è la Turchia

ITALIA 3 BRASILE 2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13)

ITALIA: Orro 2, Fahr 11, Nervini 8, Sylla 22, Danesi 5, Egonu 11, De Gennaro (L). Giovannini 4, Antropova 25, Cambi. Ne: Fersino, Akrari, Omoruyi, Sartori. All. Velasco

BRASILE: Diana 15, Rosamaria 19, Gabi 29, Bergmann 9, Roberta 2, Julia 13, Marcelle (L). Kisy 6, Macris, Ne: Lorena, Luzia, Tainara, Helena, Lais (L). All. Ze Roberto

Arbitri: Michlic, Akulova.

Note: durata set 24’, 27’, 31’, 30’, 21’. Italia: a 4, bs 3 , m 15 , e 22. Brasile: a 2, bs 12 , m 22 , e 29.

Date la cassetta, il dvd, la chiavetta usb, lo streaming, quello che vi pare. Date questo spettacolo ai bambini e alle bambine, perché Italia-Brasile di ieri non è stata una partita di pallavolo, è stata un poema epico, un romanzo popolare di cuore sangue e nervi, una telenovela di emozioni con un colpo di scena ad ogni palla.

Le parole non possono, semplicemente. Non bastano per descrivere uno spettacolo sportivo destinato a rimanere negli occhi per sempre, anche se l’Italia dovrà scordarselo subito perché oggi c’è una finale mondiale da affrontare, alle 14.30 (Rai, Dazn, Vbtv), contro la Turchia di Daniele Santarelli, nel derby familiare con la moglie Monica De Gennaro di cui potete leggere a parte.

Le azzurre che ieri hanno colto la vittoria consecutiva numero 35 (le ultime a batterle furono proprio le brasiliane oltre un anno fa) stavolta hanno dovuto fare ricorso a ogni goccia di energia, scavarsi dentro l’anima per trovare quello che serviva in una partita che per lunghi tratti è sembrata maledetta. Dalla brutta partenza nel primo set all’infortunio alla caviglia di Alessia Orro, la regista, (e la Fahr aveva avuto lo stesso problema nel riscaldamento), alla scarsa vena iniziale di Paola Egonu sostituita da una Antropova che ha dato la scossa, ma non è bastata per salvare il parziale. Insomma, tutto sembrava congiurare contro l’Italia, e invece il gruppo di Velasco ha questo di grande: non accetta di perdere senza lottare fino in fondo, e di farlo come una squadra. Si è detto spesso che queste ragazze rappresentano l’Italia del terzo millennio per le origini multietniche. In realtà sono meglio dell’Italia, perché loro collaborano sempre, senza personalismi. Egonu e Antropova alla fine si sono alternate, la rientrante Orro e la sua vice Cambi pure, e anche Giovannini è entrata per Nervini dando un contributo importante. Se c’è una vittoria arrivata all’insegna del lavoro di squadra, l’unico modo per fronteggiare un fenomeno come la brasiliana Gabi che ci ricorda un certo Kiraly per la capacità di incidere nonostante un fisico non strapotente, beh quel successo collettivo è proprio la partita di ieri.

Julio Velasco ormai è quasi zen, nella tranquillità con cui impartisce i consigli, anche se ricorda molto l’Al Pacino del famoso discorso nella spogliatoio di Ogni maledetta domenica, quello delle vittorie da conquistare centimetro dopo centimetro. L’altro santone di giornata, Ze Roberto, invece è tarantolato a bordo campo come avesse vent’anni. Anche loro hanno vissuto in apnea per oltre due ore, fino all’ultimo punto di Paola Egonu.

Oggi si ricomincia.