Un po’ di Lube ai Mondiali. Oggi si saprà se ci sarà Gargiulo. Certa la presenza di sei biancorossi

La giornata di ieri doveva essere quella dell’annuncio dei 14 azzurri che giocheranno i Mondiali di pallavolo maschile. I quattordici che dovranno difendere il titolo di campione in carica della nostra Italia, festeggiato nel 2022 in Polonia contro i padroni di casa. Lo stesso ufficio stampa della Nazionale ci aveva ribadito che l’11 settembre, vigilia del via alla kermesse iridata, era il termine ultimo per sciogliere le riserve, invece non è stato così. Anzi, proprio ieri la Federazione ha diramato un comunicato scrivendo che nella mattinata odierna "l’Italia comunicherà la propria scelta durante la preliminary inquire, la presentazione ufficiale alla Federazione Internazionale del roster". Boh…Insomma prolungamento dell’attesa per Giovanni Maria Gargiulo. Sì, perché mentre i compagni in maglia Lube, Fabio Balaso e Mattia Bottolo, sono sicuri della convocazione e aggiungiamo di essere titolari nel sestetto, la situazione del centrale è legata invece all’eliminazione o meno del problema muscolare alla caviglia che lo ha colpito giorni fa. La sensazione è che questo arrivare all’ultimo per l’elenco dei 14 da parte del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sta a dimostrare appunto quanto il ct desideri avere Gargiulo dentro, del resto il centrale aveva fatto bene nella Volleyball Nations League. Vedremo se sarà così, consapevoli che sarà comunque un giocatore di mezzo a risultare "l’esubero" visto che al momento tra i 15 presenti a Manila per l’Italia figurano appunto cinque centrali. La 21ª edizione dei Mondiali scatterà oggi con la gara inaugurale tra Filippine e Tunisia, non proprio un big match. L’Italia invece, inserita nel girone F, debutterà domenica alle 15.30 contro l’Algeria, con un’ ampia copertura mediatica perché andrà in diretta su Rai 2, Dazn e Vbtv.

Se la Lube attende di scoprire quanti saranno i suoi azzurri, è invece certa di avere quattro stranieri in campo. Altre nazionali hanno ufficializzato da giorni le liste e Civitanova vedrà protagonisti nelle Filippine tutti e quattro gli atleti stranieri che erano "convocabili". Vale a dire i nuovi acquisti Wout D’heer e Pablo Kukartsev, più Khanzadeh Hossein Poriya e Aleksandar Nikolov. Il primo, centrale ex Taranto, sarà proprio avversario della nostra Nazionale martedì nell’incontro che metterà di fronte Italia e Belgio, mentre Kukartsev sarà l’opposto dell’Argentina (domenica debutto facile contro la Finlandia). Super vetrina infine per i baby schiacciatori della Lube. Poriya, classe 2004, inizierà la rassegna iridata domenica in Iran-Egitto, il 2003 Nikolov anticiperà tutti perché giocherà domani con la sua Bulgaria allenata da Gianlorenzo Blengini, ex coach della Lube, e aprirà il girone E contro la Germania.