UNDER 21 femminile. Indonesia azzurra. È trionfo iridato

Aspettando le sorelle maggiori, intanto le azzurrine dell’under 21 il loro mondiale lo hanno vinto. Il gruppo allenato da Nino Gagliardi ha battuto in finale il Giappone 3-2 (25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11) bissando il successo del 2021, in mezzo nel 2023 c’era stato l’argento, come nel 2019.

A conferma che dietro la prima squadra scalpitano talenti che il movimento sforna a ripetizione, e che i tecnici federali sanno valorizzare al meglio. A Surabaya in Indonesia, le ragazze capitanate da Linda Manfredini hanno vinto nell’ordine contro Repubblica Ceca, Algeria, Polonia, Egitto, hanno incassato l’unica sconfitta contro la Turchia e poi hanno ripreso a vincere contro Indonesia, Cina, Brasile e infine il Giappone, che era arrivato imbattuto alla finale. Il gruppo è lo stesso che aveva vinto gli Europei Under 20 di Sofia nel 2024.

Le azzurre campionesse del mondo sono la romagnola Nicole Piomboni, la varesina Dalila Marchesini, la torinese Teresa Maria Bosso, la fiorentina di Bagno a Ripoli Helena Sassolini, la milanese di Magenta Erika Esposito, la lucchese di Barga Silene Martinelli, la padovana di Cittadella Anna Bardaro, la cremasca Merit Chinenyenwa Adigwe, la veneziana di Dolo Lisa Esposito, la veronese Emma Magnabosco, la modenese Linda Manfredini, la torinese di Rivoli Adji Astou Ndoye.