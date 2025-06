Universiadi. Tra gli azzurri il palleggiatore. Boninfante

Il palleggiatore biancorosso Mattia Boninfante verrà aggregato al gruppo della Nazionale Italiana che affronterà le Universiadi 2025. L’atleta della Lube è stato convocato con altri tredici giocatori a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza, per il collegiale azzurro che inizia oggi Il direttore tecnico e allenatore per le Universiadi dell’Italia, Vincenzo Fanizza, lavorerà con i selezionati fino al 4 luglio mentre la manifestazione continentale scatterà a metà luglio in Germania. Dopo l’ottima stagione con la Lube, praticamente da debuttante in SuperLega, dunque un riscontro importante per il vicecampione d’Italia. A proposito di giocatori biancorossi e di nazionale, buona performance di Bottolo nel successo 3-2 dell’Italia sulla Polonia nella Volleyball Nations League. Lo schiacciatore è stato titolare dal terzo set (subentrando a Lavia) e decisivo nel tie-break quando ha firmato 4 punti, inclusi i due consecutivi che hanno aperto il break 5-0 che ha mandato in fuga i nostri.

