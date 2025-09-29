Uomini e donne, il mondo è azzurro. Bis e accoppiata, siamo nella storia. Mattarella invita tutti al Quirinale

ITALIA

3

BULGARIA

1

(25-21, 25-17, 17-25, 25-10)

ITALIA: Anzani 9, Giannelli 4, Michieletto 11, Russo 4, Romanò 22, Bottolo 19, Balaso (L). Sani,Porro, Sbertoli. N.e: Rychlicki, Gargiulo,Galassi,Pace (L).All. De Giorgi.

BULGARIA: Petkov 4, Asparuhov 5, A. Nikolov 23, Grozdanov 4, S. Nikolov, Atanasov 11, Kolev (L). Tatarov, Antov 4, Dobrev (L), Petkov P. N.e: Nachev, Zhelev, Palev. All. Blengini

Arbitri: Simonovic e Mokry

Note: durata set: 29’, 25’, 22’, 20’. Spettatori: 16.429. Italia: 13 a, 18 bs, 10 m, 22 e. Bulgaria: 4 a, 12 bs, 4 m, 23 e.

Seduti sulla cima del mondo, il paesaggio non è lo stesso di tre anni fa. Perché è vero, l’Italvolley ha fatto il bis mondiale, ieri la Polonia, oggi la Bulgaria a guardare da vicino, sotto il palco. Però stavolta in vetta ad aspettare c’erano già anche le ragazze di Velasco, e se non è un record (nell’altro millennio riuscì all’Unione Sovietica, settanta anni fa), è comunque un messaggio al pianeta che vive sotto la rete: il mondo è tutto azzurro, fatevene una ragione.

E quindi l’8 ottobre al Quirinale raddoppieranno le sedie, perché ieri il presidente Sergio Mattarella ha chiamato anche i ragazzi di Fefé De Giorgi (l’unico nella storia a vincere cinque mondiali), insieme a Egonu e compagne che già avevano l’invito: "Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi", ha scritto Mattarella. Per la gioia del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, che sta vivendo una vera età dell’oro: "Questa è una giornata che entra di diritto nella leggenda dello sport italiano e della pallavolo mondiale. Questa vittoria è il frutto di un movimento che abbraccia tutto il nostro Paese", e ha ragione.

Soprattutto è la vittoria del gruppo, lo si capisce dal modo in cui la squadra ha voluto dedicare il titolo a Daniele Lavia, lo schiacciatore che si è rotto una mano in sala pesi poco prima di partire. Lo spiega bene Alessandro Michieletto: "La dedica di questo mondiale è sicuramente per Daniele, lui voleva e doveva esserci e so quanto è dispiaciuto. Oggi (ieri, ndr), al termine della riunione tecnica prima della partita, ci ha videochiamato. ha retto le lacrime a fatica. Quel suo messaggio ci ha dato una carica incredibile e non vedo l’ora di abbracciarlo".

Ecco, l’abbraccio è probabilmente il simbolo di questa squadra. Perché al di là delle cose tecniche (due set sono stati decisi dalle serie di ace di Romanò e Bottolo, la Bulgaria oltre al fenomeno della Lube Alex Nikolov non aveva abbastanza armi tecniche da opporre, l’allievo di Velasco Blengini aveva già fatto il miracolo), a permettere una riscossa che non era immaginabile un mese e mezzo fa, dopo la finale persa malissimo con la Polonia in Vnl, è stata proprio la capacità di tutti i giocatori di farsi trovare pronti. La compattezza del gruppo ha aiutato a superare i momenti in cui le cose non funzionavano, la calma del tecnico e dei singoli ha permesso di non sprecare risorse mentali e fisiche neanche quando qualcosa andava male, e non vorremmo usare una parola abusata come resilienza, ma il segreto è proprio quello. Basti pensare a Russo operato alla schiena o Anzani che tornava dopo due stop per il cuore. Un anno fa a Parigi la squadra non aveva trovato le risorse per subire e ripartire, sfiorando la medaglia. Stavolta sì, con una coesione che dovrebbe, questa sì, essere presa come esempio anche fuori dai campi di volley.