Uyba Busto Arsizio si rafforza con talenti di Conegliano, conferme per Vero Volley Milano e Bergamo

La Uyba Busto Arsizio si rinforza con due stelline di Conegliano, mentre è tempo di conferme in casa Numia Vero Volley Milano e Volley Bergamo 1991. La formazione bustocca, vera sorpresa della scorsa stagione, sta facendo un mercato molto interessante e, dopo i colpacci di ritorno Diouf e Gennari, ha annunciato altri tre acquisti. Nanami Seki, classe 1999, è la palleggiatrice titolare della nazionale giapponese e formerà con Jennifer Boldini, reduce da una grandissima annata culminata con la convocazione tra le azzurre di Velasco e in “odore“ di fascia da capitano, una coppia di registe invidiabile e capace di dare tante opzioni a coach Barbolini. Ad alzare il muro bustocco ci penserà invece la centrale Katja Eckl, classe 2003 impegnata con la nazionale seniores B guidata da coach Parisi, che è pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista. In ultimo, ieri, è stata annunciata la centrale Alice Torcolacci, classe 2000 proveniente dalla Megabox Ondulati Savio Vallefoglia in Serie A1.

La Numia Vero Volley Milano ha invece confermato la giovane centrale serba, classe 2004, Hena Kurtagic (nella foto), 195 centimetri di pura potenza, che quest’anno ha disputato una stagione straordinaria culminata con la nomina a miglior centrale della Champions League. Infine da segnalare che la Volley Bergamo 1991 ha confermato la schiacciatrice Alessia Bolzonetti e la centrale Linda Manfredini, reduci da un’ottima annata.

Fulvio D’Eri