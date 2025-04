Valentina Diouf torna a Busto Arsizio: un ritorno romantico per la pallavolista

Valentina Diouf torna a giocare a Busto Arsizio. Ormai è una certezza. Dopo aver deliziato le platee di Brasile, Corea, Polonia, Francia e Thailandia, Vale Diouf è pronta a vestire per la terza volta la casacca rossa delle farfalle dopo le esperienze del 2014/15 e dal 2016 al 2018. Dopo le voci delle scorse settimane, nelle ultime ore, secondo fonti molto vicine al club bustocco, l’operazione si è concretizzata: il campionato italiano è pronto a riaccogliere la sua “Fiocco di neve“, opposta che, prima del gruppo attuale, quello di Paola Egonu e compagne, ha rappresentato l’immagine della pallavolo italiana. A 32 anni Valentina aveva manifestato l’intenzione di ritirarsi dalla pallavolo giocata, ma il richiamo di Busto Arsizio evidentemente ha fatto breccia nel cuore della pallavolista milanese che potrà così concludere la carriera in maniera romantica.

Intanto Busto Arsizio, dopo aver confermato Rebecca Piva e Silke Van Avermaet, ieri ha ufficializzato la terza giocatrice del roster: la giovane Federica Pelloni, libero rivelazione della stagione. E a breve le farfalle ufficializzeranno l’acquisto di Alessia Gennari che, dopo aver vinto tutto con Conegliano ed essere andata l’anno scorso a vincere il titolo della neonata Lega USA con Austin, è pronta anche lei a far ritorno nel mondo Uyba dove è stata anche capitano. Si sta così delineando una Busto Arsizio fortissima se pensiamo che anche l’alzatrice Jennifer Boldini, in questi giorni in ritiro con la nazionale di Velasco, ha da tempo sciolto le riserve e rimarrà al suo posto.

Fulvio D’Eri