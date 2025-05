Valentina Diouf torna alla Uyba, Mlejnkova confermata a Volley Bergamo 1991

Busto Arsizio ufficializza l’ingaggio di Valentina Diouf, mentre la Volley Bergamo 1991 riparte da Michaela Mlejnkova. Queste le mosse di due delle squadre rivelazione della scorsa stagione e che hanno tutte le intenzioni di ripetersi. La Uyba ha confermato l’arrivo di Valentina Diouf, una giocatrice che ha segnato un’epoca della pallavolo italiana diventando un idolo assoluto e fonte di ispirazione per tante ragazzine. A 32 anni e dopo aver girato mezzo mondo, dal Brasile alla Corea del Sud, dalla Polonia alla Francia e all’Indonesia, l’opposta milanese classe 1993 è pronta per vivere la sua terza avventura con le farfalle, dopo quelle del 2014/15 e poi del biennio 2016/17 e 2017/18. Un ritorno che profuma di casa, di cuore, di legame autentico. "Avevo detto mai più in Italia, ma la Uyba è la Uyba ed è l’unico club italiano in cui sarei potuta tornare – ha detto Diouf –. Dopo le esperienze all’estero ero un po’ indecisa sul mio futuro, ma il presidente Giuseppe Pirola mi ha fortemente voluto e io non ho potuto che accettare". Un ruolo nuovo per Fiocco di Neve: "Rispetto ai miei primi anni qui ora avrò un ruolo diverso, di supporto all’opposto titolare: Josephine Obossa sta facendo molto bene e mi piace l’idea di poter dare una mano, anche con la mia esperienza, a lei e a tutto il gruppo, ovviamente facendomi trovare pronta quando chiamata in causa. La squadra nella scorsa stagione ha fatto benissimo e ora mi sembra ancora meglio assemblata, con un ottimo mix di giocatrici giovani e più esperte, tecniche e fisiche". Giocare per partecipare non è da Diouf. "L’obiettivo dev’essere vincere tutto quello che si potrà vincere: questo dovrà essere sempre il nostro desiderio". In casa Volley Bergamo, invece, il primo tassello è la conferma di Michaela Mlejnkova. L’anno scorso la giocatrice ceca ha esordito nel campionato italiano con Bergamo e, investita del ruolo di capitana, ha fatto della maglia rossoblù la sua seconda pelle. Apparentemente mite e silenziosa, in campo ha saputo essere l’elemento catalizzatore di un gruppo sorprendente: brava a risollevare le compagne nei momenti di difficoltà, abile a compattare la squadra e a fare dei momenti di tensione un’occasione per sprigionare uno spirito da guerriera: "È stato un anno davvero importante per me. Ho realizzato il sogno di giocare in Italia e come bonus ho avuto l’onore di essere la capitana della squadra. Siamo riuscite presto a crescere come squadra, a raggiungere l’obiettivo e ad andare oltre con la qualificazione ai playoff e ai quarti di Coppa Italia. Ora mi aspetto nuovi obiettivi. Cambierà un po’ il nostro gruppo e dovremo riuscire a costruire la nostra nuova chimica di squadra fin dall’inizio".