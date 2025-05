Valerio Lionetti confermato head coach della CBF Balducci per la A1 volley femminile

Valerio Lionetti sarà l’head coach della CBF Balducci anche nel prossimo campionato di A1 di volley femminile. Il Club maceratese comunica di aver esercitato, di comune accordo con il tecnico 39enne che ha guidato le arancionere alla promozione nel massimo campionato, l’opzione di rinnovo per la prossima stagione. Per l’allenatore sarà l’esordio da primo in A1, campionato che conosce già molto bene dopo le sette straordinarie stagioni (dal 2017 al 2024) vissute all’Imoco Conegliano come assistente e vice di Daniele Santarelli, in cui ha vinto praticamente tutto.

Adesso tornerà a vivere le emozioni del massimo campionato ma da head coach. "Non vedo l’ora – sono le parole di Valerio Lionetti dopo il rinnovo con la CBF Balducci rilasciate all’ufficio stampa della società – di iniziare la nuova stagione in A1. Stiamo allestendo un roster che avrà come primo obiettivo il duro lavoro in palestra perché ci aspetta un campionato difficilissimo, come sempre è stato negli ultimi anni. Bisognerà avere pazienza perché sarà una stagione diversa dall’ultima in A2, da ogni partita dovremo prendere l’esperienza per poterci migliorare e cercare di fare in ogni occasione punti utili alla salvezza. Il requisito più importante sarà la grande voglia di confrontarsi con questo campionato da parte di giocatrici e staff. Una delle chiavi della vittoria nella stagione appena conclusa è stata la serenità di lavorare nel miglior modo possibile e di questo va dato merito alla società che l’ha permesso. La scelta di restare a Macerata dipende molto da questo fattore, perché lavorare con la CBF Balducci è gratificante e sono onorato di poter vivere una nuova avventura in questo Club e non solo, anche in questa regione a cui mi sento ormai di appartenere: allenerò infatti nelle Marche per l’undicesimo anno nella carriera".

Per Lionetti sarà la quarta stagione nel ruolo di head coach, oltre alle due di Macerata (A2 e ora A1) nel suo curriculum ci sono i campionati in B1 a Scafati (2016/17) e Agrigento (2013/14). Prima dell’esperienza in arancionero e i sette anni nello staff dell’Imoco Conegliano, nelle Marche ha lavorato prima nel volley maschile e poi nel femminile.