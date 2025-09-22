Vallefoglia sale sul podio. Cbf Balducci ko nel derby

Cbf Balducci

Vallefoglia

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani, Batte n.e., Sismondi, Kokkonen 10, Kockarevic, Bonelli 1, Mazzon 4, Piomboni 2, Ornoch 10, Caforio (L), Crawford n.e., Clothier 3, Decortes 17. All. Lionetti.

MEGABOX OND.SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 14, Feduzzi, Carletti n.e., Giovannini n.e., De Bortoli (L), Candi 4, Bartolucci, Thokbuom n.e., Butigan 7, Mitkova n.e., Ungureanu 13, Stoyanova, Omoruyi 14, Lazaro. All. Pistola.

Parziali: 20-25, 20-25, 20-25.

Successo del Vallefoglia nel derby con la Cbf Balducci per il terzo e quarto posto al Trofeo Città di Pordenone vinto dalle campionesse della Imoco Conegliano (3-0) sul Panathinaikos Atene. Sabato le ragazze di coach Lionetti hanno affrontato Conegliano, vincitrici per 3-0, mentre le pesaresi sono state battute 3-1 dalle greche. Ieri le maceratesi affrontano un’ottima squadra che sarà al via del campionato di Serie A1 Tigotà, senza riuscire però a mettere in difficoltà le biancoverdi che possono contare sui 14 punti di Bici, Ungureanu e Omoruyi. Più equilibrio nel terzo set, ma alla fine le pesaresi hanno la meglio con 7 muri vincenti e il 44% in attacco, contro i 2 arancioneri e il 37% offensivo. Top scorer Decortes con 17 punti (48%), doppia cifra (10) anche per Kokkonen e Ornoch. Prossimo appuntamento con i test precampionato in programma nel weekend del 27-28 settembre a Pesaro nel torneo con Vallefoglia, San Giovanni in Marignano e Levski Sofia.

"Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata – è il commento di Lionetti – che ha giocato molto bene a muro e in difesa, mettendoci in difficoltà soprattutto nelle fasi di ricezione e attacco. È ovvio che in alcune situazioni non siamo ancora pronti al livello che vorremmo, ma in altre abbiamo fatto discretamente bene. L’aspetto che mi è piaciuto di più è di avere un gruppo importante, in cui ognuna può dare il proprio contributo. Oggi si è visto chiaramente, perché abbiamo ruotato parecchio il sestetto e tutte sono riuscite a dare qualcosa".