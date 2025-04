Valsa Group Modena domina Yuasa Battery Grottazzolina e si qualifica per la semifinale della Challenge Cup

Obiettivo raggiunto. Con una prestazione solida e l’unica sbavatura di una battuta eccessivamente foriera di errori, la Valsa Group Modena batte nettamente la Yuasa Battery Grottazzolina e mantiene il primo posto nel girone per la Challenge Cup, primo posto che la sconfitta inaspettata di Verona a Padova (0-3) le avrebbe garantito ugualmente. Questo significa che i gialloblù giocheranno in casa sia la semifinale secca di sabato 3 maggio contro Padova, sia l’eventuale finale contro la vincente tra Milano e Verona.

Il match è stato ritratto fedele di questo scorcio di stagione, con una Modena concentrata, precisa in ricezione e in attacco, capace di aggiudicarsi un primo set sempre equilibrato con un’unica accelerata finale, certo propiziata anche dalla qualità non eccezionale del gioco dei rivali, e poi di comandare le operazioni senza problemi, togliendosi di dosso nell’ultimo set anche il fardello di una partita sgangherata in battuta. Sarà proprio su questo fondamentale che i gialloblù dovranno concentrarsi, perché nelle partite secche che chiuderanno la stagione molto passerà dalle prestazioni dai nove metri. Per il resto Pardo Mati si è ripreso meravigliosamente dopo l’inciampo di Verona, chiudendo con l’mvp e l’83% in attacco, mentre Gutierrez e Davyskiba hanno viaggiato su percentuali irreali di palla alta, ben imitati da Ikhbayri, subentrato a un Buchegger spento, unica nota leggermente fuori tono dell’incontro. Bene anche il rientro di Sanguinetti.

LA PARTITA. Tira e mola iniziale, il break che decide arriva sul servizio di Ikhbayri (22-20) in un set in cui dai nove metri le polveri sono molto bagnate. Anche per Grottazzolina, che sbaglia con Tatarov per il 25-23. Giuliani riparte da Ikhbayiri nel secondo, Ortenzi con Cubito al centro. Ancora equilibrio poi lo stesso Ikhbayri accelera per il 10-8. I gialloblù vanno 16-12 sfruttando anche qualche sbavatura dei rivali, con Mati che sale in cattedra (18-13). Chiude la pipe di Davyskiba 25-20. Nel terzo Giuliani rilancia Sanguinetti per Anzani. Gutierrez sblocca dal servizio: due ace consecutivi poi Mati a muro e Ikhbayri in contrattacco per l’11-6. La Valsa Group è in pieno controllo: doppio ace di Sanguinetti (19-11), poi anche Meijs si aggiunge alla festa fino al 25-17 di Gutierrez.

Alessandro Trebbi