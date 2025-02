Valsa Group Una vittoria nelle ultime sette

Che fine farà, questa Modena Volley che nel girone di ritorno ha quasi dimezzato il bottino rispetto all’andata, vincendo una sola misera partita in sette giornate quando pochi mesi fa ne aveva vinte tre? Nove punti tra gara con Piacenza e gara con Cisterna nel girone d’andata, soltanto cinque al ritorno e l’unico successo arrivato finora a Monza: tre punti che visti col senno di poi sono una manna dal cielo perché consentono alla Valsa Group di essere ancora pienamente dentro i playoff, fuori dalla zona rossa. Che fine farà se lo chiedono Alberto Giuliani e il suo staff di fronte a una squadra che nelle ultime dodici partite sembra in costante involuzione, partendo proprio da quello sciagurato 2-3 da 2-0 patito in casa da Cisterna all’andata, vero e proprio ‘turning point’ della stagione: oggi il saldo positivo sul nono posto, il primo fuori dai playoff, è di soli due punti su Grottazzolina. I marchigiani hanno però un calendario terribile da qui in avanti (Perugia, Cisterna, Piacenza e Civitanova), e potrebbero non rappresentare un problema, a patto che i gialloblù facciano il loro ‘dovere’ soprattutto nei due match contro le squadre che le seguono in graduatoria, la trasferta di Padova del 16 febbraio e la successiva gara casalinga contro Taranto. Con due vittorie in queste due partite i playoff non saranno un problema, riagguantare il settimo invece sì anche a fronte di una Cisterna che affronterà Taranto, Grottazzolina, Milano e Monza, un calendario decisamente più semplice rispetto sia alla Yuasa Battery che a Modena Volley. Due vittorie che soltanto un paio di mesi fa potevano sembrare quasi scontate ma che oggi invece appaiono in dubbio, perché sia Padova che Taranto giocheranno col coltello tra i denti, alle prese con la lotta per non retrocedere e con una fame che la Valsa Group sembra avere smarrito per strada, o che forse non ha mai trovato davvero. Prima però c’è una Lube Civitanova in grande spolvero, ma anche stanca per i tanti impegni. Da dove ripartire? L’unica certezza che i gialloblù hanno trovato nelle ultime uscite è Vlad Davyskiba, a lui il compito di trascinare i suoi, come già fu la scorsa stagione.

Mercato. Mentre si ufficializza l’addio di Gutierrez (andrà a Piacenza), è all’ordine del giorno la questione del completamento della rosa. Volleyball.it ha anticipato che Modena ha steso un pre-accordo con lo schiacciatore brasiliano del Betim Arthur Bento, con la prospettiva di cedere De Cecco in Turchia e prendere un regista italiano. Pare però che De Cecco non sia intenzionato a trasferirsi, quindi che ne sarà del brasiliano? Arriverà un altro martello italiano o Modena rimarrà sui suoi accordi?