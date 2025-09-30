Valtellina volley cup. Vince lo Stoccarda. Bergamo lotta ma cede al tie-break con le tedesche

La Valtellina International Cup va alle tedesche dello Stoccarda, ma la Volley Bergamo 1991 è uscita dal palazzetto dello sport sondriese a testa altissima. È terminata infatti solo al tie break la finalissima della Valtellina Volley Cup che ha visto opposte domenica dal PalaScieghi Pini di Sondrio lo Stoccarda, squadra tedesca che parteciperà alla Cev Cup, e la Volley Bergamo 1991 di coach Carlo Parisi, intenzionata quest’anno a far meglio dell’anno scorso e a piazzarsi a ridosso delle quattro o cinque formazioni della Serie A1. Le tedesche di coach Kostantin Bitter sono partite fortissimo e, trascinate da Koulberg, hanno vinto il primo parziale per 25-21 malgrado un’ottima Montalvo (nella foto) nelle file delle bergamasche. I muri di Varela hanno consentito allo Stoccarda di salire sul 14-10 nel secondo set e vincere anche il secondo parziale per 25-18. A questo punto la Volley Bergamo ha cambiato marcia, ha messo il muso avanti coi punti della Kipp (alla sua prima con la nuova maglia) andando sul 19-16 col muro della Meli (buona partita per la centrale). Montalvo ha poi firmato i punti del 25-20. Identico punteggio nel quarto parziale, con Montalvo e Kipp a lanciare le orobiche. Si va al tie break dove la giovane Leilani Slacanin (mvp Autotorino della finale) fa i numeri e Stoccarda vince 15-9 aggiudicandosi la Valtellina International Cup. Fulvio D’Eri